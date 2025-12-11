Die Zukunft von Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid ist offener denn je. Immerhin gibt es aus der Mannschaft lobende Worte für den früheren Meistercoach von Bayer Leverkusen.

Madrid - War es das für Xabi Alonso bei Real Madrid? Nur zwei Siege aus sechs Pflichtspielen bringen den Coach der Königlichen mächtig in Bedrängnis. Das 1:2 gegen Manchester City in der Champions League kann nach nur knapp einem halben Jahr womöglich das letzte Spiel des früheren Weltklasse-Mittelfeldspielers gewesen sein. Ob Alonso am Sonntag (21.00 Uhr/DAZN) in der Primera Division beim Auswärtsspiel gegen Deportivo Alaves auf Reals Bank sitzen wird, ist offener denn je.

Auf die Frage, ob er sich Sorgen mache um seine Zukunft, antwortete Alonso laut Medienangaben: „Ich mache mir Sorgen um unser nächstes Spiel. Das wichtige hier ist Real Madrid. Es geht ums Team, um die Spieler und wie ich ihnen helfen kann. Es geht nicht um mich.“

Rückendeckung gab es immerhin von den Real-Spielern. Jude Bellingham machte deutlich, dass die Mannschaft hinter Leverkusens Meistertrainer von 2024 steht. „Der Trainer ist großartig. Ich persönlich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm, und ich weiß, dass es vielen Jungs genauso geht“, sagte Englands Mittelfeldstar.

Im Champions-League-Kracher gegen Manchester City war der spanische Rekordchampion ohne den angeschlagenen Weltklasse-Stürmer Kylian Mbappé gut in der Partie. „Sie waren in der ersten Halbzeit phasenweise deutlich besser als wir“, erkannte auch City-Trainer Pep Guardiola an. Rodrygo traf verdient zum 1:0, danach verpasste die Madrilenen den zweiten Treffer. „Es gibt an der Mannschaft wenig auszusetzen“, erklärte Alonso.

City schockt Real

Nico O’Reilly und Superstar Erling Haaland, der einen von Antonio Rüdiger an ihm verursachten Foulelfmeter zum 2:1 verwandelte, drehten noch vor der Pause die Partie. Danach kam Real nicht mehr in Schwung. Abgesehen von einem Lattenkopfball durch den eingewechselten Endrick gab es wenig Möglichkeiten für die Königlichen. „Wir sind selbstkritisch, aber wir müssen weiter an uns glauben, weiterarbeiten und darauf vertrauen, dass die schwierigen Zeiten vorübergehen werden“, sagte Alonso.