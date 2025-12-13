Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den TSV Großkorbetha heimste der SSC Weißenfels II am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Weißenfels/MTU. Am Samstag haben sich der SSC Weißenfels II und der TSV Großkorbetha ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

In Minute 20 schoss Max Hauer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor konnten die Weißenfelser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oliver Seidel den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

47. Minute SSC Weißenfels II und TSV Großkorbetha im Gleichstand – 1:1

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Brian Olajide kam rein für Erik Scherbaum und Jamie-Lee Sven Haufe für Max Hauer. Auf der Gastseite sprangen Lorenz Reinschmied für Hannes Pschribülla und Robert Schenk für Oliver Seidel ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Brian Olajide (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Weißenfelser Mannschaft erzielen (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TSV Großkorbetha wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Großkorbetha

SSC Weißenfels II: Förster – Schumann, Baust, Hauer (65. Haufe), Puphal, Häcker, Scheiding, Beyer, Barnickel (77. Köllner), Ducke (90. Karl), Scherbaum (53. Olajide)

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Seidel (72. Schenk), Schneider, Küster (82. Berbig), Hesse, Thurm, Hartmann, Große, Pschribülla (54. Reinschmied), Knothe, Knothe

Tore: 1:0 Max Hauer (20.), 1:1 Oliver Seidel (47.), 2:1 Brian Olajide (81.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Paul Leitenberger, Thomas Nolte; Zuschauer: 157