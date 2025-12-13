Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den TSV Großkorbetha heimste der SSC Weißenfels II am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels II und der TSV Großkorbetha haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Max Hauer traf für den SSC Weißenfels II in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Weißenfelser revanchieren: In Minute 47 wurde das Gegentor durch Oliver Seidel erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

1:1 für SSC Weißenfels II und TSV Großkorbetha – 47. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Brian Olajide kam rein für Erik Scherbaum und Jamie-Lee Sven Haufe für Max Hauer. Auf der Gastseite sprangen Lorenz Reinschmied für Hannes Pschribülla und Robert Schenk für Oliver Seidel ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Brian Olajide den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Weißenfels sicherte (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TSV Großkorbetha wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Großkorbetha

SSC Weißenfels II: Förster – Scherbaum (53. Olajide), Baust, Beyer, Puphal, Schumann, Scheiding, Hauer (65. Haufe), Ducke (90. Karl), Häcker, Barnickel (77. Köllner)

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Große, Hartmann, Hesse, Küster (82. Berbig), Knothe, Pschribülla (54. Reinschmied), Seidel (72. Schenk), Thurm, Knothe, Schneider

Tore: 1:0 Max Hauer (20.), 1:1 Oliver Seidel (47.), 2:1 Brian Olajide (81.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Paul Leitenberger, Thomas Nolte; Zuschauer: 157