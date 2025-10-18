Für den SV Braunsbedra endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC RSK Freyburg mit 0:1 (0:0).

SV Braunsbedra verliert knapp gegen FC RSK Freyburg mit 0:1

Braunsbedra/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Braunsbedra und FC RSK Freyburg. 95 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion des Friedens.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Maik Ziener (Wimmelburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Braunsbedraner (8., 23.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Steven Krumbholz die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Die Braunsbedraner sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – FC RSK Freyburg

SV Braunsbedra: Henze (75. Ochse) – Glaubitz, Hassel (46. Fomba), Dahaba, Hägele, Böhme (46. Schulze), Richter, Abdelouahed (65. Nicolae), Polishchuk, Popov, Toth

FC RSK Freyburg: Derbek – Krumbholz (53. Keller), Töpe (75. Alalo), Schulz, Mänicke, Sambu, Pereira Nunes (85. Rosenberg), Weise, Schirner, Kirchhoff, Großmann

Tore: 0:1 Steven Krumbholz (52.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Kay Schröter, Lenny Kullmann; Zuschauer: 95