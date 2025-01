Am 7 Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem SV Großgrimma ein 2:1 (0:0)-Heimsieg über den VfB 1906 Sangerhausen II.

Hohenmölsen/MTU. Am Freitag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Großgrimma - Platz 1 ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Hohenmölser gewannen gerade so mit 2:1 (0:0) gegen die Rivalen aus Sangerhausen.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Justin Bauer (SV Großgrimma) netzte in der 3. Minute der zweiten Halbzeit (48.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Nur wenige Minuten vergingen, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Elias Roßner den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (57.).

Datum & Uhrzeit: 04.10.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Florian Buchhorn, den Ball ins Netz zu befördern und den Sangerhausenern noch ein Tor zu bescheren (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich der SV Großgrimma noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Großgrimma hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Großgrimma: Schmidt – Zetzsche, Benndorf, Wöpe (86. Brendel), Boronczyk (66. Angeli), Zech, Beyer, Schneider, Göbel, Bauer (90. Nitzschke), Baum

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Stöhr, Scholz, Dietze, Fuhrmann, Buchhorn, Stöhr, Gerhardt, Eisler, Kamprath (64. Gümül), Roßner

Tore: 1:0 Justin Bauer (48.), 2:0 Elias Roßner (57.), 2:1 Florian Buchhorn (90.+2); Schiedsrichter: Philipp Haacke (Halle); Assistenten: Toni Pulst, Oliver Oehme; Zuschauer: 73