Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 vor 45 Zuschauern über einen soliden 4:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Großgrimma freuen.

Weißenfels/MTU. Im Spiel zwischen Weißenfels und Großgrimma am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 4:1 (1:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Max Rackowitz (SV Großgrimma) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 steckte einmal Gelb ein (33.). Doch die Weißenfelser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 43 wurde das Gegentor durch Joao Carlos Dos Prazeres Pires erzielt.

1:1 für SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und SV Großgrimma – 43. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Großgrimma steckte jetzt einmal Gelb ein. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Mienab Ghebregergis konnte seinem Team in Minute 70 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Großgrimma. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

In den letzten Minuten versuchten durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Hannes Stadler ersetzte Tom Kammler und Linus Schmidt kam rein für Mienab Ghebregergis. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Großgrimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Nick Simon (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (89.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Großgrimma

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Ghebregergis (83. L. Schmidt), Dos Prazeres Pires (84. Rothhoff), Kowol, Freudenberg, Kräuter, Köhler, Kammler (80. Stadler), F. Kopp, L. Kopp, Krämer (84. Simon)

SV Großgrimma: Meißner – Bauer, Beyenbach (74. Pillert), Baum (61. Schneider), Weidner, Krobitzsch, Beyer (74. Wöpe), Witt, Rackowitz, Angeli, Göbel

Tore: 0:1 Max Rackowitz (13.), 1:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (43.), 2:1 Mienab Ghebregergis (70.), 3:1 Leon Kopp (76.), 4:1 Nick Simon (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Guntram Beck, Sascha Ließmann; Zuschauer: 45