Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 29 Besuchern auf dem Sportplatz Rot-Weiß geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Wengelsdorf mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (36., 36.). Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Wengelsdorf bereit: Kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 44, lenkte Toni Böhme den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Weißenfelsern unerwartet die Führung (44.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf steckte noch einmal Gelb ein (45.). Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Jan Freudenberg. In der zweiten Halbzeit setzte Weißenfels noch einen drauf: In Minute 63 wurde das zweite Tor durch Enrico Kowol erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 11

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 63

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Dirk Marggraf (Wengelsdorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Wengelsdorf erzielen (82.).

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schreiber – Mai (69. Krämer), Drischmann, Zobel (74. Kopp), Köhler, Schell (72. Schmidt), Soulama, Kowol, Reiche, Denzin (72. Moussa Yole), Ghebregergis

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Marschhausen, Khodadadkheyl, Böhme, Gonzalez Sospedra, Beier, Marggraf, Hempel, Beltz, Woithe, Elmi

Tore: 1:0 Toni Böhme (44.), 2:0 Enrico Kowol (63.), 2:1 Dirk Marggraf (82.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Maraike Kahl, Roman Schönemann; Zuschauer: 29