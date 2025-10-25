Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der TSV Großkorbetha vor 148 Zuschauern über einen soliden 4:2 (3:0)-Sieg gegen den Sportring Mücheln freuen.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Jonas Schneider das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor – wieder durch Schneider (25.) erzielt wurde.

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Mücheln-Torwart nicht verhindern (26, 51.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Toni Feist kämpfte weiter und in Minute 72 gelang Lennert Damian Büttner endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Paul Heiko Schubert den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte (81.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Müchelner aber nicht mehr wettmachen. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – Sportring Mücheln

TSV Großkorbetha: Stark – Schneider, Buchheim, Hartmann, Große, Küster (60. Lieb), Hesse (74. Hanschke), F. F. Knothe, Binneböse (82. Hoppen), Thurm, P. Knothe

Sportring Mücheln: Mund – Maak, Kuhnert, Schubert, Bagehorn (63. Richter), Sommerwerk, Marggraf (46. Lange), Berghammer, Grosser (73. Kunze), Sell (46. Büttner), Hiersig

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Schneider (25.), 3:0 Jonas Schneider (26.), 4:0 Jonas Schneider (51.), 4:1 Lennert Damian Büttner (72.), 4:2 Paul Heiko Schubert (81.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Toni Wollmann; Zuschauer: 148