Weißenfels/MTU. Die 73 Besucher des Wilhelm-Kaiser-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser schlugen das Team aus Sangerhausen mit 3:0 (1:0) souverän.

Jonas Schneider (TSV Großkorbetha) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Großkorbetha noch einen drauf: In Minute 56 wurde ein weiteres Tor durch Jonas Küster erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

TSV Großkorbetha mit 2:0 vorne – Minute 56

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II steckte zweimal Gelb ein.

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Schneider (Großkorbetha) den Ball erneut über die Linie bringen (67.). Mit 3:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – VfB 1906 Sangerhausen II

TSV Großkorbetha: Stark – Seidel, P. Knothe, Hartmann, Hanschke, Schneider (80. Roth), Hesse, Große, Thurm (72. Binneböse), Küster (89. Berbig), F. F. Knothe (72. Schenk)

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Schröter, Eisler (77. Grübner), Gümül, Kamprath, Hetke, Dietze (77. Franke), Schneider, Baum, Buchhorn, Grüllmeyer

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Küster (56.), 3:0 Jonas Schneider (67.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Robert Blöhm, Sander Hahnwald; Zuschauer: 73