Der VfB 1906 Sangerhausen II errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 4:3 (1:1)-Heimsieg gegen den Sportring Mücheln.

Paul Heiko Schubert (Sportring Mücheln e.V.) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Tim Lange (23.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jacob Paul Schneider/Sangerhausen (48.), gefolgt von Florian Fuhrmann (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 62, Tim Lange (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 63 und Tobias Bagehorn (Sportring Mücheln) in Minute 70. Spielstand 4:2 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Müchelner durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Auf der Gastseite sprang Conor Kunze für Lennert Damian Büttner ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Conor Kunze, den Ball ins Netz zu befördern (90.+2). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Der VfB 1906 Sangerhausen II hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – Sportring Mücheln

VfB 1906 Sangerhausen II: Bemmann – Bühling, Eisler, Dietze (90. Strasser), Schröter, Fuhrmann, Ruppe, Lange (70. Grübner), Schneider, Baum, Grüllmeyer

Sportring Mücheln: Schröder – Hiersig (51. Bagehorn), Marggraf (49. Reinboth), Berghammer, Sell (61. Saddei), Semmer, Schubert, Grosser, Maak, Büttner (87. Kunze), Kuhnert

Tore: 0:1 Paul Heiko Schubert (10.), 1:1 Tim Lange (23.), 2:1 Jacob Paul Schneider (48.), 3:1 Florian Fuhrmann (62.), 4:1 Tim Lange (63.), 4:2 Tobias Bagehorn (70.), 4:3 Conor Kunze (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Sascha Billker, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 39