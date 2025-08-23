Dem VfB Oberröblingen gelang es am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den BSC 99 Laucha mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 152 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 152 Besuchern auf dem Sportplatz Oberröblingen geboten. Die Sangerhauser waren den Gästen aus Laucha mit 3:1 (1:1) souverän überlegen.

Nach 21 Minuten schoss Michael Koch das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Doch die Lauchaer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 45 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Fabian Keidel erzielt.

VfB Oberröblingen und BSC 99 Laucha – 1:1 in Minute 45

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Oberröblingens Koch konnte seinem Team in Minute 55 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der BSC 99 Laucha kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Meik Rockstroh.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Gino Altenburg, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (75.). In Spielminute 81 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhauser sind dennoch auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – BSC 99 Laucha

VfB Oberröblingen: Beek – Koch (89. Kirchner), Cepa, Franke, Strese, Altenburg (85. Wenske), Angelstein, Wanski, Pulz, Leich (90. Kummer), Michael (78. Ernst)

BSC 99 Laucha: Stollberg – Krentz, Niehoff (76. Jarju), Hahnemann (70. Hoffmann), Keidel, Bothe, Porse, Saal, Schmidt, Starch, Schumann

Tore: 1:0 Michael Koch (21.), 1:1 Fabian Keidel (45.), 2:1 Michael Koch (55.), 3:1 Gino Altenburg (75.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Bernburg); Assistenten: Peter Porath, Marko Thormann; Zuschauer: 152