Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Am vergangenen Sonntag war die Germania Olvenstedt gegenüber dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt machtlos und wurde 1:3 (1:1) besiegt.

1:3 – Germania Olvenstedt verliert auf dem heimischen Platz klar gegen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Magdeburg/MTU. Das Spiel zwischen Olvenstedt und Magdeburg-Neustadt ist mit einer deutlichen 1:3 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Maisam Mohammadi traf für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Lias Schäfer der Torschütze (23.).

23. Minute Germania Olvenstedt und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Mohammadi konnte seinem Team in Minute 46 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 2

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Mohammadi den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 ausbaute (74.). Damit war der Sieg der Magdeburger gesichert. In Spielminute 81 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Bühring (85. Köppe), Eckardt, Bagrovski (46. Zahiti), Stahl, Schäfer, Böer, Farhangnia (58. Shen), Kapsch, Golde, Kohl

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Von Tycowicz, Mohammadi, Thiele (75. Abdulkarim), Schlicht (19. Alamie), Berger, Zarek, Haegebarth, Lange, Khiro (75. Kaya), Kusch

Tore: 0:1 Maisam Mohammadi (13.), 1:1 Lias Schäfer (23.), 1:2 Maisam Mohammadi (46.), 1:3 Maisam Mohammadi (74.); Schiedsrichter: Karl-Eduard Postrach (Magdeburg); Zuschauer: 30