Irxleben/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich die NSG Irxleben /Niederndodeleben und die Germania Olvenstedt am Sonntag 11:2 (7:2) getrennt.

Leopold Oliver Stehr (NSG Irxleben /Niederndodeleben) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Börder legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Luke Collin Thielecke der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (13.).

Dann verbuchten die Börder einen weiteren Erfolg. Finn Christian Armgart schoss und traf in Spielminute 21 zum zweiten Mal, gefolgt von Leopold Oliver Stehr (23.). Olvenstedt legte nochmal vor. Erik Echardt schoss und traf in Minute 26. Brenzlich wurde es für die Börder zunächst nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 5:1 aus. Armgart verschaffte seinem Team drei weitere Tore (29., 34., 40.). Dann schafften es die Magdeburger, die Dominanz der Irxleben /Niederndodelebener nochmal herauszufordern. Dominik Golde versenkte den Ball in der 44. Minute per Strafstoß. Valentin Hamann verschaffte seinem Team drei weitere Tore (46., 76., 85.). Spielstand 10:2 für die NSG Irxleben /Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Finn Angelus Schädel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 11:2 zu erweitern (86.). Die Börder sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: NSG Irxleben /Niederndodeleben – Germania Olvenstedt

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Zornemann, Armgart, Sägebarth, Stehr, Grebe, Schädel, Thielecke, Hamann, Heinrich, Bräuer

Germania Olvenstedt: Schade – Bühring, Kohl, Farhangnia, Bagrovski, Kiesel, Bäumler, Echardt, Kapsch, Golde, Schäfer

Tore: 1:0 Leopold Oliver Stehr (6.), 2:0 Luke Collin Thielecke (13.), 3:0 Finn Christian Armgart (21.), 4:0 Leopold Oliver Stehr (23.), 4:1 Erik Echardt (26.), 5:1 Finn Christian Armgart (29.), 6:1 Leopold Oliver Stehr (34.), 7:1 Finn Christian Armgart (40.), 7:2 Dominik Golde (44.), 8:2 Valentin Hamann (46.), 9:2 Valentin Hamann (76.), 10:2 Luke Collin Thielecke (85.), 11:2 Finn Angelus Schädel (86.); Schiedsrichter: Ole Bennet Becker (Barleben); Zuschauer: 54