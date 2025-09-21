Dem Post SV Stendal gelang es am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, den TuS Schwarz-Weiß Bismark mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 42 Zuschauer waren live dabei.

Nigel-Miguel Riedel (Post SV Stendal) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

86. Minute: Post SV Stendal vorne dank Doppelpack von Nigel-Miguel Riedel – 2:0

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark musste zweimal Gelb hinnehmen. Der Post SV Stendal hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Alexandra Lenz.

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Riedel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (86.). In Spielminute 86 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Post SV Stendal – TuS Schwarz-Weiß Bismark

Post SV Stendal: Babajew – Hubrig, Michael, Lenz (57. Imiolczyk), Fanta, Wallbaum (80. Jameel), Winkler, Rasuly, Kniep, Ihennacho (55. Singh), Riedel

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Steinmetz, Kapahnke, Nikolai (46. Schulze), Buchholz, Kalbe, Hildebrandt, Paschke (15. Haberkorn), Seeger, Storbeck (20. Sonnenberg)

Tore: 1:0 Nigel-Miguel Riedel (15.), 2:0 Nigel-Miguel Riedel (86.); Schiedsrichter: Pascal Rudowski (Tangerhütte); Zuschauer: 42