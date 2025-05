Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I erzielten Mathias Hammer und sein Team SV Eintracht Salzwedel gegen den TSV Brettin/Roßdorf (Flex) – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (1:0) wider.

Salzwedel/MTU. Die 17 Besucher auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedler besiegten die Gäste aus Brettin/Roßdorf mit 5:0 (1:0) deutlich.

Jaylan Seiler (SV Eintracht Salzwedel) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Salzwedler legten in der zweiten Spielhälfte nach. Wieder war Seiler der Torschütze (65.).

Doppelpack von Jaylan Seiler bringt SV Eintracht Salzwedel 2:0 in Führung – Minute 65

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mathias Hammer im gegnerischen Tor. Hishyar Wazar Hasan traf gleich mehrmals – in Minute 72 und 77. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 11

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf e.V. (Flex) steckte einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis ein.

In der 90. Minute gelang es Leland Wendt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 auszubauen (90.). In Spielminute 95 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel – TSV Brettin/Roßdorf (Flex)

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Wazar Hasan, Hammer, Seiler, Neuschulz, Krubert, Georgius, Hentschel, Thaute

TSV Brettin/Roßdorf (Flex): Kaufmann – Ziem, Köpnick, Miklejewski, Blume, Hildebrandt, Matthäus, Wendt, Papke

Tore: 1:0 Jaylan Seiler (42.), 2:0 Jaylan Seiler (65.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (72.), 4:0 Hishyar Wazar Hasan (77.), 5:0 Leland Wendt (90.); Schiedsrichter: Lucian Glanz (Salzwedel); Zuschauer: 17