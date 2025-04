Wolmirstedt/MTU. Der OhreKicker Wolmirstedt Flex und der SV Eintracht Salzwedel haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:10 (2:5).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Hishyar Wazar Hasan das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (1.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Carlo Liebscher den Ball ins Netz (2.).

1:1 Ausgleich im Spiel OhreKicker Wolmirstedt Flex gegen SV Eintracht Salzwedel – 2. Minute

Gleichstand. Der SV Eintracht Salzwedel konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Felix Hammer schoss und traf in der 20. Minute ein weiteres Mal, gefolgt von Hishyar Wazar Hasan (22.). So einfach ließen sich die Wolmirstedter nicht unterkriegen. Ugur Anan traf in Minute 31. Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die Salzwedler aber zunächst nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Maximilian Eisert verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (43., 44., 66., 67., 70., 80.). Spielstand 9:2 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.04.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wolmirstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

Nach wenigen Momenten gelang es Eisert, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:10 zu erweitern (82.).

Aufstellung und Statistik: OhreKicker Wolmirstedt Flex – SV Eintracht Salzwedel

OhreKicker Wolmirstedt Flex: Füßel – Müller, Anan, Ritterbusch, Cecen, Adal, Knigge, Liebscher

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Eisert, Krubert (26. Wendt), Neuschulz, Wazar Hasan, Hammer (46. Gromeier), Thaute (26. Gueta), Georgius, Hentschel

Tore: 0:1 Hishyar Wazar Hasan (1.), 1:1 Carlo Liebscher (2.), 1:2 Felix Hammer (20.), 1:3 Hishyar Wazar Hasan (22.), 2:3 Ugur Anan (31.), 2:4 Maximilian Eisert (43.), 2:5 Mamadu Aliu Gueta (44.), 2:6 Sebastian Häusler (66.), 2:7 Hishyar Wazar Hasan (67.), 2:8 Maximilian Eisert (70.), 2:9 Christian Georgius (80.), 2:10 Maximilian Eisert (82.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Zuschauer: 11