Die Germania Olvenstedt hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I-Partie gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 1:3 (1:1).

Germania Olvenstedt verliert auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Robin Wirdel. Der Trainer von Olvenstedt musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Magdeburg-Neustadt beobachten.

Maisam Mohammadi traf für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in Spielminute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Lias Schäfer der Torschütze (23.).

Germania Olvenstedt Kopf an Kopf mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1 in Minute 23

Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Mohammadi konnte seinem Team in Minute 46 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 2

29 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Mohammadi (Magdeburg-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (74.). Mit 3:1 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 81 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Golde, Stahl, Eckardt, Böer, Bühring (85. Köppe), Schäfer, Kapsch, Kohl, Bagrovski (46. Zahiti), Farhangnia (58. Shen)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Kusch, Thiele (75. Abdulkarim), Mohammadi, Zarek, Schlicht (19. Alamie), Berger, Khiro (75. Kaya), Haegebarth, Von Tycowicz, Lange

Tore: 0:1 Maisam Mohammadi (13.), 1:1 Lias Schäfer (23.), 1:2 Maisam Mohammadi (46.), 1:3 Maisam Mohammadi (74.); Schiedsrichter: Karl-Eduard Postrach (Magdeburg); Zuschauer: 30