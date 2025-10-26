Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem VfB Merseburg ein 2:1 (2:0)-Triumph über den SC Bernburg.

Merseburg/MTU. Die 78 Besucher auf dem Sportplatz Ulmenweg haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger schlugen das Team aus Bernburg mit 2:1 (2:0) knapp.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Oliver Hillemann für Merseburg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Tim Knerler (5.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Minute 5: VfB Merseburg führt mit zwei Toren

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Maximilian Roß wurde für Maso Erovic eingesetzt und Lauris Voigt für Josua Felipe Frühauf. Auf der Gastseite räumten Til Heitzmann für Pepe Streithoff und Felix Hilmer für Dustin Strobach den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das letzte Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Pause, als Dustin Strobach den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Bernburg erlangte (64.). Die Gegner vom SC Bernburg beendeten die Partie mit einer Roten Karte (69.). Die Merseburger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SC Bernburg

VfB Merseburg: Przigode – Hillemann, Knerler (90. Kothe), Bierschenk, Erovic (61. Roß), J. L. Wagner, Berndt (81. Arndt), Nicodemus (75. Dähne), Frühauf (63. Voigt), Korngiebel, D. Wagner

SC Bernburg: Friedrich – Fahland, Lange, Krüger, Lange, Schauer, Raeck, Staat (57. Schmidt), Hilmer (51. Strobach), Heitzmann (7. Streithoff), Becker

Tore: 1:0 Oliver Hillemann (4.), 2:0 Tim Knerler (5.), 2:1 Dustin Strobach (64.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 78