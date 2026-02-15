Die SG Handwerk Magdeburg hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I-Partie gegen die NSG Ohre Spetze mit 1:4 (0:3).

Magdeburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Kevin Ganzer. Der Trainer von Magdeburg musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:3)-Niederlage gegen Ohre Spetze beobachten.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Magdeburger Gastgeber bereit: 14 Minuten nach Anpfiff lenkte Niklas Voigt den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Flechtingern unerwartet die Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Phil Steinmüller den Ball ins Netz (16.).

16. Minute: SG Handwerk Magdeburg liegt 0:2 zurück

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Noah Luis Wehrmeister traf in Minute 17 und Lennard Krasowski in Minute 50. Spielstand 4:0 für die NSG Ohre Spetze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 10.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

17 Minuten nach der Pause konnte Maddox Bode (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Magdeburg erzielen (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Handwerk Magdeburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 90 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der NSG Ohre Spetze beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Handwerk Magdeburg – NSG Ohre Spetze

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Wilke, Khan, Khalaf, Traore (22. Bostani), Bode, Bajaha, Matz, Alabdullah, Voigt (58. Dolgov), Solomon

NSG Ohre Spetze: Wirth – Metaj, Pfarre, Heberling, Bethge, Arnold, Scharenberg, Purps (11. Krasowski), Steinmüller, Buthut, Wehrmeister

Tore: 0:1 Niklas Voigt (14.), 0:2 Phil Steinmüller (16.), 0:3 Noah Luis Wehrmeister (17.), 0:4 Lennard Krasowski (50.), 1:4 Maddox Bode (62.); Zuschauer: 17