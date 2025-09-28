Der NSG Irxleben /Niederndodeleben gelang es am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, den SV Eintracht Salzwedel mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 42 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Hohe Börde/MTU. Die 42 Besucher auf dem Sportplatz Niederndodeleben - Platz 2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Börder schlugen das Team aus Salzwedel mit 3:1 (1:0) souverän.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Michel Höltge das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Die Börder legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Leopold Oliver Stehr der Torschütze (58.).

NSG Irxleben /Niederndodeleben liegt in Minute 58 2:0 vorn

Es sah nicht gut aus für Salzwedel. Aber dann musste der NSG Irxleben /Niederndodeleben auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Hishyar Wazar Hasan nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

In der 90. Minute gelang es Stehr, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu erweitern (90.).

Aufstellung und Statistik: NSG Irxleben /Niederndodeleben – SV Eintracht Salzwedel

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Thielecke, Strebe, Grebe, Zornemann, Bräuer (34. Schier), Hamann (64. Heinrich), Stehr, Sägebarth, Höltge (28. Golling), Armgart

SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Stramm, Schulze, Hammer, Hentschel, Riethmüller, Heubach, Thaute, Wazar Hasan, Krietsch, Weißbach

Tore: 1:0 Michel Höltge (10.), 2:0 Leopold Oliver Stehr (58.), 2:1 Hishyar Wazar Hasan (64.), 3:1 Leopold Oliver Stehr (90.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Zuschauer: 42