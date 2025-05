Wolmirstedt/MTU. Der OhreKicker Wolmirstedt Flex und der SV Eintracht Salzwedel haben sich am Sonntag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:10 (2:5).

Hishyar Wazar Hasan (SV Eintracht Salzwedel) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Carlo Liebscher (2.) erzielt wurde.

1:1 für OhreKicker Wolmirstedt Flex und SV Eintracht Salzwedel – Minute 2

Unentschieden. Die Salzwedler schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Felix Hammer schoss und traf in der 20. Spielminute ein weiteres Mal, gefolgt von Hishyar Wazar Hasan (22.). So leicht ließen sich die Wolmirstedter aber nicht unterkriegen. Ugur Anan traf in der 31. Minute. Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die Salzwedler aber zunächst nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Maximilian Eisert verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (43., 44., 66., 67., 70., 80.). Spielstand 9:2 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.04.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wolmirstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Eisert den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:10 ausbaute (82.). Damit war der Sieg der Salzwedler entschieden.

Aufstellung und Statistik: OhreKicker Wolmirstedt Flex – SV Eintracht Salzwedel

OhreKicker Wolmirstedt Flex: Füßel – Ritterbusch, Müller, Cecen, Anan, Adal, Liebscher, Knigge

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Eisert, Krubert (26. Wendt), Hammer (46. Gromeier), Hentschel, Neuschulz, Georgius, Wazar Hasan, Thaute (26. Gueta)

Tore: 0:1 Hishyar Wazar Hasan (1.), 1:1 Carlo Liebscher (2.), 1:2 Felix Hammer (20.), 1:3 Hishyar Wazar Hasan (22.), 2:3 Ugur Anan (31.), 2:4 Maximilian Eisert (43.), 2:5 Mamadu Aliu Gueta (44.), 2:6 Sebastian Häusler (66.), 2:7 Hishyar Wazar Hasan (67.), 2:8 Maximilian Eisert (70.), 2:9 Christian Georgius (80.), 2:10 Maximilian Eisert (82.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Zuschauer: 11