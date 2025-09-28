Die SG Blau-Weiß Neuenhofe sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I einen 3:2 (1:0)-Erfolg gegen die Germania Olvenstedt.

Neuenhofe/MTU. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe und die Germania Olvenstedt haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (1:0).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Yesse Grabe vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Yanik Quaschny das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (41.).

Doppelpack von Yanik Quaschny bringt SG Blau-Weiß Neuenhofe 2:0 in Führung – 47. Minute

Und auch Tor Nummer drei konnte der Olvenstedt-Torwart nicht verhindern (50.). Der Vorsprung des SG Blau-Weiß Neuenhofe schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robin Wirdel kämpfte weiter und in Minute 70 gelang Erik Eckardt endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für die SG Blau-Weiß Neuenhofe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Neuenhofe

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Die Germania Olvenstedt e.V. kassierte einmal Gelb.

Nach wenigen Momenten gelang es Dennis Kapsch, den Ball ins Netz zu befördern (75.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Gegner von der SG Blau-Weiß Neuenhofe beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Neuenhofe – Germania Olvenstedt

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Anders, L. Tamm, Neumann, Aleithe, Natho, Troppenz, Riecke, Stärke, Chelvier, Quaschny

Germania Olvenstedt: Schade – Golde, Farhangnia, Bühring, Shen, Kapsch, Schäfer, Eckardt, Zahiti, Hoyer, Kohl

Tore: 1:0 Yanik Quaschny (41.), 2:0 Yanik Quaschny (47.), 3:0 John-Jerome Natho (50.), 3:1 Erik Eckardt (70.), 3:2 Dennis Kapsch (75.); Schiedsrichter: Burkhardt Pastwa (Wolmirstedt); Zuschauer: 32