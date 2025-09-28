Dem SSV 80 Gardelegen U19 gelang es am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, den Post SV Stendal mit 4:2 (4:1) zu besiegen. 47 Zuschauer waren live dabei.

Gardelegen/MTU. Der SSV 80 Gardelegen U19 und der Post SV Stendal haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 4:2 (4:1).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Malte Peer Hirschfeld für Gardelegen traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde – wieder durch Hirschfeld (13.).

13. Minute: SSV 80 Gardelegen U19 vorne dank zwei Treffern von Malte Peer Hirschfeld – 2:0

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Stendal-Torwart nicht verhindern (26, 35.). Der Vorsprung des SSV 80 Gardelegen U19 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Alexandra Lenz kämpfte weiter und in Minute 40 gelang Rajvir Singh endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

In der 58. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der Post SV Stendal musste zweimal Gelb hinnehmen.

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Iron Tjark Imiolczyk, den Ball ins Netz zu befördern (85.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – Post SV Stendal

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Wannagat, Freitag (10. Zoschke), M. Linow, Liehmann (30. Molinnus), Kirchhof (10. M. Linow), Hirschfeld, Majewski, Liebelt, Peters, Roitsch

Post SV Stendal: Babajew – Rasuly, Kniep (40. Mohammadi), Wallbaum (14. Singh), Hubrig (60. Ihennacho), Winkler, Lenz, Michael, Fanta, Imiolczyk, Riedel

Tore: 1:0 Malte Peer Hirschfeld (7.), 2:0 Malte Peer Hirschfeld (13.), 3:0 Malte Peer Hirschfeld (26.), 4:0 Bjarne Peters (35.), 4:1 Rajvir Singh (40.), 4:2 Iron Tjark Imiolczyk (85.); Schiedsrichter: Marius Malecki (Dahlenwarsleben); Zuschauer: 47