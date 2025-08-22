Dem SV Eintracht Salzwedel glückte es am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, den Post SV Stendal mit 6:3 (2:2) zu besiegen. 41 Zuschauer waren live dabei.

Salzwedel/MTU. Der SV Eintracht Salzwedel und der Post SV Stendal haben sich am Freitag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 6:3 (2:2).

Gleich nach Anpfiff schoss Linus Wallbaum das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Post SV Stendal kassierte einmal Gelb (16.). Die Stendaler konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Paul-Lennox Lemke der Torschütze (21.).

21. Minute SV Eintracht Salzwedel auf Augenhöhe mit Post SV Stendal – 1:1

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Stendaler konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Linus Wallbaum schoss und traf in Spielminute 31 zum zweiten Mal. So leicht ließen sich die Salzwedler nicht unterkriegen. Hishyar Wazar Hasan versenkte den Ball in Spielminute 45, gefolgt von Phil Friedrich Hentschel (57.). Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Wallbaum versenkte den Ball in der 80. Minute ein weiteres Mal. Unentschieden. Die Salzwedler revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Alec Philo Stramm versenkte den Ball in Spielminute 81, gefolgt von Mamadu Aliu Gueta (83.). Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel kassierte jetzt einmal Gelb. Spielstand 5:3 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der Post SV Stendal musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Salzwedel noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Eliah Samuel Riethmüller (Salzwedel) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 6:3 verließen die Salzwedler den Platz als Sieger. Die Salzwedler sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel – Post SV Stendal

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Heubach, Weißbach, Krubert, Riethmüller, Horn, Lemke, Wazar Hasan, Hammer, Georgius, Thaute

Post SV Stendal: Babajew – Kniep, Lenz, Winkler, Rasuly, Riedel, Michael, Imiolczyk, Singh, Wallbaum, Fanta

Tore: 0:1 Linus Wallbaum (8.), 1:1 Paul-Lennox Lemke (21.), 1:2 Linus Wallbaum (31.), 2:2 Hishyar Wazar Hasan (45.), 3:2 Phil Friedrich Hentschel (57.), 3:3 Linus Wallbaum (80.), 4:3 Alec Philo Stramm (81.), 5:3 Mamadu Aliu Gueta (83.), 6:3 Eliah Samuel Riethmüller (90.+2); Schiedsrichter: Tim-Pascal Jensch (Apenburg-Winterfeld); Zuschauer: 41