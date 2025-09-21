Kantersieg für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen die SG Handwerk Magdeburg feiern. Vor 32 Zuschauern gewann das Team 6:0 (1:0).

Gleich nach Anpfiff schoss Mark David Purkert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg steckte einmal Gelb ein (31.). Das zweite Tor konnten die Magdeburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Pascal Zarek den Ball ins Netz.

Minute 58: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt liegt mit 2:0 vorne

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg kassierte noch einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Rajab Osman traf in Minute 67, Lehng Hejhemo in Minute 74 und Rajab Osman in Minute 79. Spielstand 5:0 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Osman, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:0 zu erweitern (89.). Die Magdeburger sind dennoch auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SG Handwerk Magdeburg

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Purkert, Schlicht, Aloso, Zarek, Hejhemo (74. Abdulkarim), Haegebarth, Lange, Alamie (46. Osman), Von Tycowicz (46. Abd Almoti), Thiele

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Voigt (63. Solomon), Alabdullah, Bode, Wilke, Khalaf, Bajaha, Traore, Kuster (63. Matz), Hübenthal, Franke

Tore: 1:0 Mark David Purkert (8.), 2:0 Pascal Zarek (58.), 3:0 Rajab Osman (67.), 4:0 Lehng Hejhemo (74.), 5:0 Rajab Osman (79.), 6:0 Rajab Osman (89.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Zuschauer: 32