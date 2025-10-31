In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I kassierte der TuS Schwarz-Weiß Bismark am Wochenende eine üble Pleite gegen den SV Eintracht Salzwedel und ging 0:7 (0:5) vom Platz.

Bismark/MTU. Im Waldstadion Pl.2 wurden die Fans des TuS Schwarz-Weiß Bismark am Freitag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sieben Bälle gingen Keeper Jaden Paschke durch die Finger. Das Spiel endete 0:7 (0:5).

Theo Krubert (SV Eintracht Salzwedel) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Felix Nikolai baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (15.).

TuS Schwarz-Weiß Bismark liegt 0:2 zurück – 15. Minute

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mathias Hammer im gegnerischen Tor. Alec Philo Stramm traf in Minute 26, Eliah Samuel Riethmüller zweimal in Minute 32 und 41 und Hishyar Wazar Hasan in Minute 65. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 7

Das letzte Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Pause, als Phil Friedrich Hentschel den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:7 festigte (71.). Damit war der Erfolg der Salzwedler entschieden. In Spielminute 89 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SV Eintracht Salzwedel

TuS Schwarz-Weiß Bismark: J. Paschke – Nikolai, J. Paschke, Steinmetz, Schulze, Michelsen, Seeger, Buchholz, Kalbe, Kapahnke, Hildebrandt

SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Gromeier, Wazar Hasan, Thaute, Hentschel, Stramm, Hammer, Weißbach, Schulze, Riethmüller, Krubert

Tore: 0:1 Theo Krubert (5.), 0:2 Felix Nikolai (15.), 0:3 Alec Philo Stramm (26.), 0:4 Eliah Samuel Riethmüller (32.), 0:5 Eliah Samuel Riethmüller (41.), 0:6 Hishyar Wazar Hasan (65.), 0:7 Phil Friedrich Hentschel (71.); Schiedsrichter: Toni Lukowsky (Werben); Zuschauer: 38