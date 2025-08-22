Dem TuS Schwarz-Weiß Bismark gelang es am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, die SG Blau-Weiß Neuenhofe mit 4:2 (2:0) zu besiegen. 52 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bismark/MTU. Am Freitag haben sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Blau-Weiß Neuenhofe ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (2:0).

Robin Schulze traf für den TuS Schwarz-Weiß Bismark in Spielminute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Bismarker legten in der 34. Spielminute nach. Diesmal war Oscar Schmidt der Torschütze.

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Neuenhofe-Torwart nicht verhindern (54, 66.). Der Vorsprung des TuS Schwarz-Weiß Bismark schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Yesse Grabe kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Ben Roy Aleithe endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Nur fünf Spielminuten später konnte Yanik Quaschny (Neuenhofe) den Ball über die Linie bringen (90.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Blau-Weiß Neuenhofe

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Nikolai, Seeger, Schulze, Pietsch, Kapahnke, Buchholz, Kalbe, Hildebrandt, Schmidt

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Natho, Aleithe, Hasler, Ulrich, Tamm, Riecke, Quaschny, Chelvier, Troppenz, Neumann

Tore: 1:0 Robin Schulze (17.), 2:0 Oscar Schmidt (34.), 3:0 Oscar Schmidt (54.), 4:0 Robin Schulze (66.), 4:1 Ben Roy Aleithe (85.), 4:2 Yanik Quaschny (90.); Schiedsrichter: Erik Dombrowski (Gardelegen); Zuschauer: 52