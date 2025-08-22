Dem TuS Schwarz-Weiß Bismark glückte es am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, die SG Blau-Weiß Neuenhofe mit 4:2 (2:0) zu besiegen. 52 Zuschauer waren live dabei.

Robin Schulze traf für den TuS Schwarz-Weiß Bismark in Minute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Bismarker legten in der 34. Minute nach. Diesmal war Oscar Schmidt der Torschütze.

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Neuenhofe-Torwart nicht verhindern (54, 66.). Der Vorsprung des TuS Schwarz-Weiß Bismark schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Yesse Grabe kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Ben Roy Aleithe endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Bereits fünf Minuten später konnte Yanik Quaschny (Neuenhofe) den Ball über die Linie bringen (90.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Blau-Weiß Neuenhofe

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Schmidt, Michelsen, Schulze, Nikolai, Kalbe, Seeger, Kapahnke, Pietsch, Buchholz, Hildebrandt

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Quaschny, Hasler, Natho, Neumann, Tamm, Aleithe, Riecke, Ulrich, Troppenz, Chelvier

Tore: 1:0 Robin Schulze (17.), 2:0 Oscar Schmidt (34.), 3:0 Oscar Schmidt (54.), 4:0 Robin Schulze (66.), 4:1 Ben Roy Aleithe (85.), 4:2 Yanik Quaschny (90.); Schiedsrichter: Erik Dombrowski (Gardelegen); Zuschauer: 52