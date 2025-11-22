Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II erzielte der Gastgeber SV Stahl Thale gegen den Nienburg ein 3:3 (1:2)-Unentschieden.

Thale/MTU. Der SV Stahl Thale und der Nienburg haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 3:3 (1:2).

Julian Stöhr traf für den Nienburg in Spielminute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Anton Paul Gottwald den Ball ins Netz (22.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Stahl Thale gegen Nienburg – 22. Minute

Tor Nummer drei schoss Tommy Antonio Schielke für Nienburg (40.). Die Partie blieb spannend. Max Kinzelt traf für Nienburg (48). Anton Paul Gottwald traf für Thale (56). Spielstand 3:2 für den Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 10

In der 75. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der Nienburg kassierte einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Patrick Schröder (Thale) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Thale erlangen (81.). Der SV Stahl Thale sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – Nienburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Leifholz, Maurer, Quasthoff, C. Könnecke, Schröder, Gottwald, D. Könnecke, Gohlke, Böhnstedt, Frohwein (46. Ahrend)

Nienburg: Lenz – Ziebell (66. Skibbe), Lorenz, Brett, Schielke (88. Andre), Stöhr, Schneider, Rückriem, Haisch, Lindner (71. Hellwig), Kinzelt

Tore: 0:1 Julian Stöhr (21.), 1:1 Anton Paul Gottwald (22.), 1:2 Tommy Antonio Schielke (40.), 1:3 Max Kinzelt (48.), 2:3 Anton Paul Gottwald (56.), 3:3 Patrick Schröder (81.); Schiedsrichter: Mario Gawantka (Timmenrode); Zuschauer: 20