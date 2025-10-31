Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem überzeugenden 4:0 (2:0) ging die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt von Coach Ronny Manegold aus dem Spiel mit dem SV Plötzkau 1921 vom Platz.

Oschersleben/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Hadmersleben haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Oscherslebener besiegten die Gäste aus Plötzkau mit 4:0 (2:0) deutlich.

Maddox Liam Kegel (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt musste einmal Gelb hinnehmen (15.). Die Oscherslebener waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Kegel.

35. Minute: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt vorne dank zwei Treffern von Maddox Liam Kegel – 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 57: Hadmersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Levi Räke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder handeln. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt kassierte noch einmal Gelb.

23 Minuten nach der Pause konnte Robin Manegold (Hadmersleben) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 4:0 verließen die Oscherslebener den Platz als Sieger. Die Gegner von der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Herbst (46. Räke), Eckert (46. Mohr), Ilse, Manegold, Fischer, Okunowski, Wolff (46. Jülich), Kegel, Abraham Maketh, Franke (46. Welz)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fricke, Querfurt, Fischer, Wolfram, Fleck, Gelbke, Küstermann, Weise, Fromme (8. Häckert), Meißner

Tore: 1:0 Maddox Liam Kegel (13.), 2:0 Maddox Liam Kegel (35.), 3:0 Levi Räke (57.), 4:0 Robin Manegold (68.); Schiedsrichter: Leonard Friedrich (Ausleben); Zuschauer: 30