Für den Gastgeber SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg endete das Spiel gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II mit einem 4:4 (3:2)-Unentschieden.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und die SG Sargstedt / Germania HBS II haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 4:4 (3:2).

Kevin Herbst traf für die SG Sargstedt / Germania HBS II in Spielminute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Fabian Christian Schmidt (28.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg gegen SG Sargstedt / Germania HBS II – Minute 28

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Halberstädter konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Philipp Schneider versenkte den Ball in der 29. Spielminute. Die Ilsenburger blieben ihnen auf den Fersen. Marc Leon Munzke traf in der 35. Minute, gefolgt von Nick Schmidt (45.). Die Halberstädter blieben ihnen auf den Fersen. Lenny Henning schoss und traf in der 64. Spielminute, gefolgt von Jannis Jürgen Natow (73.). Spielstand 4:3 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Sargstedt / Germania HBS II musste einmal Gelb hinnehmen. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Thomas Munzke.

In der Nachspielzeit nutzte die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Phil Heinrich Festerling (Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg erzielen (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SG Sargstedt / Germania HBS II

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – L. Abel, Busch (90. Otto), N. Schmidt (68. Parete), Munzke, Hartmann, R. F. Abel (81. Ahrends), Knochen, Festerling, Schipp, F. C. Schmidt

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Hotopp (67. Roßmann), Henning, Natow, Richter, Schindler (46. Albrecht), Schneider, Bönicke, Gebauer, Herbst (60. Hartmann), Camara

Tore: 0:1 Kevin Herbst (22.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (28.), 1:2 Philipp Schneider (29.), 2:2 Marc Leon Munzke (35.), 3:2 Nick Schmidt (45.), 3:3 Lenny Henning (64.), 3:4 Jannis Jürgen Natow (73.), 4:4 Phil Heinrich Festerling (90.+5); Schiedsrichter: Michael Eitz (Danstedt); Zuschauer: 50