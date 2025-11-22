Ein 3:3 (1:2)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Stahl Thale und Nienburg am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II.

Thale/MTU. Am Samstag haben sich der SV Stahl Thale und der Nienburg ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (1:2).

Julian Stöhr traf für den Nienburg in Minute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Anton Paul Gottwald (22.) erzielt wurde.

SV Stahl Thale Kopf an Kopf mit Nienburg – 1:1 in Minute 22

Tor Nummer drei schoss Tommy Antonio Schielke für Nienburg (40.). Die Partie blieb spannend. Max Kinzelt traf für Nienburg (48). Anton Paul Gottwald traf für Thale (56). Spielstand 3:2 für den Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 10

In der 75. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der Nienburg kassierte einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Patrick Schröder den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Thaler Team errang (81.). Die Thaler sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – Nienburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Schröder, Maurer, Gottwald, Quasthoff, D. Könnecke, Leifholz, C. Könnecke, Gohlke, Böhnstedt, Frohwein (46. Ahrend)

Nienburg: Lenz – Lindner (71. Hellwig), Haisch, Ziebell (66. Skibbe), Rückriem, Kinzelt, Schielke (88. Andre), Lorenz, Stöhr, Schneider, Brett

Tore: 0:1 Julian Stöhr (21.), 1:1 Anton Paul Gottwald (22.), 1:2 Tommy Antonio Schielke (40.), 1:3 Max Kinzelt (48.), 2:3 Anton Paul Gottwald (56.), 3:3 Patrick Schröder (81.); Schiedsrichter: Mario Gawantka (Timmenrode); Zuschauer: 20