Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II glückte der SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg ein 2:1 (0:1)-Heimsieg über den SV Lok Aschersleben.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – Aschersleben: Nachdem die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Hagen Kitzmann vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Brendan Block das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (43.). Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Fabian Christian Schmidt den Ball ins Netz (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Minute 57 SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und SV Lok Aschersleben im Gleichstand – 1:1

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Schmidt, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Ilsenburger zu entscheiden (90.+1). Die Gegner vom SV Lok Aschersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Ilsenburger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SV Lok Aschersleben

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – R. F. Abel, Munzke (75. Henk), Busch, Zelle (37. N. Schmidt), L. Abel (46. Ahrends), F. C. Schmidt, Knochen (59. Strauchmann), Riemenschneider, Schipp, Mai (39. Parete)

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Ivanchenko (40. Fricke), Block, Gurr, Miroshnichenko, Breyer, Ivanchenko, Stopin, Göring, Böckler, Scherf

Tore: 0:1 Brendan Block (43.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (57.), 2:1 Fabian Christian Schmidt (90.+1); Schiedsrichter: Tim Benedikt Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 45