Der SV Plötzkau 1921 sicherte sich am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Plötzkau/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der SV Plötzkau 1921 und die SG Sargstedt / Germania HBS II am Sonntag 3:2 (1:1) getrennt.

Louis Albrecht traf für die SG Sargstedt / Germania HBS II in Minute 23 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Lenny Fleck den Ball ins Netz (37.).

1:1 im Duell zwischen SV Plötzkau 1921 und SG Sargstedt / Germania HBS II – Minute 37

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Jannis Jürgen Natow/Sargstedt (76.), gefolgt von Max Jochen Popp (SV Plötzkau 1921) in Minute 77. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 12

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Jamie Luca Meißner den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (82.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Plötzkauer aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Rückert (55. Braune), Gelbke, Weise, Popp, Querfurt, Fleck, Fromme, Fricke, Felgenträger, Meißner

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Roßmann, Hotopp, Herbst, Bönicke, Hartmann (41. Schindler), Gebauer, Natow, Schneider, Albrecht, Michl

Tore: 0:1 Louis Albrecht (23.), 1:1 Lenny Fleck (37.), 1:2 Jannis Jürgen Natow (76.), 2:2 Max Jochen Popp (77.), 3:2 Jamie Luca Meißner (82.); Schiedsrichter: Lutz Schmidt (Bernburg); Zuschauer: 34