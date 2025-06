Dem Nienburg glückte es am 17. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II, die JSG Wernigerode mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 34 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Nienburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Mittwoch den 34 Besuchern der Exte Arena am Steinbruch geboten. Die Nienburger setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus JSG durch.

Julian Stöhr (Nienburg) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Nienburg noch einen drauf: In Minute 64 wurde das zweite Tor durch Julius Lindner erzielt.

2:0 Vorsprung für Nienburg – 64. Minute

Es sah nicht gut aus für JSG. Aber dann musste der Nienburg auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Mattis Arian Berger nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.06.2025, 18.45 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 17

Nur zwei Spielminuten darauf konnte Leon Focke (Nienburg) den Ball über die Linie bringen (90.+7). Mit 3:1 gingen die Nienburger als Sieger vom Platz. Die Nienburger haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nienburg – JSG Wernigerode

Nienburg: Totzke – Haisch, Jungmann, Unser, Volk, Baer, Stöhr, Focke, Münzberg, Brauer, Günther

JSG Wernigerode: Berger – Stechhahn, Hahne, Bogumil, Stechhahn, Zilling, Asemerom, Beck, Dormann, Koch, Hinze

Tore: 1:0 Julian Stöhr (4.), 2:0 Julius Lindner (64.), 2:1 Mattis Arian Berger (90.+5), 3:1 Leon Focke (90.+7); Schiedsrichter: Pierre Joel Kagerhuber (Nienburg); Zuschauer: 34