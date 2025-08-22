Kantersieg für die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg feiern. Vor 35 Zuschauern gewann das Team 6:0 (1:0).

Oschersleben/MTU. Sechsmal hat die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt am Freitag gegen die Rivalen aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg eingenetzt. 6:0 (1:0) für die Oscherslebener.

Noel Herbst (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Oscherslebener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Benjamin Welz den Ball ins Netz.

52. Minute: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Kimi Benjamin Grüneberg traf in Minute 65, Noah Maximilian Jülich in Minute 70 und Welz in Minute 78. Spielstand 5:0 für die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Nur vier Minuten später konnte Grüneberg (Hadmersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 6:0 verließen die Oscherslebener den Platz als Sieger. Die Oscherslebener haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Manegold – Grüneberg, Fischer, Jülich, Herbst, Ilse, Neumann, Welz, Räke, Kegel, Wolff

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Schipp, Knochen, Abel, Schmidt, Busch, Munzke, Parete, Schmidt, Abel, Zelle

Tore: 1:0 Noel Herbst (10.), 2:0 Benjamin Welz (52.), 3:0 Kimi Benjamin Grüneberg (65.), 4:0 Noah Maximilian Jülich (70.), 5:0 Benjamin Welz (78.), 6:0 Kimi Benjamin Grüneberg (82.); Schiedsrichter: Stefan Knorr (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 35