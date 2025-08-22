Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode erzielte am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 55 Zuschauern einen klaren 4:1 (3:1)-Sieg gegen die JSG Wernigerode.

Quedlinburg/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und die JSG Wernigerode am Freitag 4:1 (3:1) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Timo Melms für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Hannes Buchold (20.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (24.). Es blieb spannend. Timo Melms (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) traf in Minute 40. Marek Rosplesch traf für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (65). Spielstand 4:1 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Mischa Hahne, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (81.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 90 handelte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – JSG Wernigerode

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Fischer, Beti, Meyer, Melms (79. Pathak), Mahring, Jackisch (62. Hartrampf), Nowak, Gabriel, Rosplesch, Ziesing (77. Schiersch)

JSG Wernigerode: Berger – Hahne, Buchold, Freystein, Stechhahn (25. Deunert), Wypior, Dübner, Schulz (75. Asemerom), Turk (58. Koch), Beck, Stechhahn (25. Koch)

Tore: 1:0 Timo Melms (8.), 1:1 Hannes Buchold (20.), 2:1 Wayne Odhiambo Beti (24.), 3:1 Timo Melms (40.), 4:1 Marek Rosplesch (65.), 4:2 Mischa Hahne (81.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 55