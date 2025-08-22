Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode erzielte am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 55 Fußballfans einen klaren 4:2 (3:1)-Sieg gegen die JSG Wernigerode.

Quedlinburg/MTU. Am Freitag haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und die JSG Wernigerode ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:1).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Timo Melms das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Hannes Buchold den Ball ins Netz (20.).

Tor Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (24.). Die Partie blieb spannend. Timo Melms (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) traf in Minute 40. Marek Rosplesch traf für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (65). Spielstand 4:1 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Mischa Hahne den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte (81.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die JSGer aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 90 handelte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – JSG Wernigerode

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Ziesing (77. Schiersch), Nowak, Meyer, Melms (79. Pathak), Fischer, Gabriel, Mahring, Beti, Jackisch (62. Hartrampf), Rosplesch

JSG Wernigerode: Berger – Stechhahn (25. Koch), Buchold, Stechhahn (25. Deunert), Freystein, Hahne, Schulz (75. Asemerom), Dübner, Turk (58. Koch), Wypior, Beck

Tore: 1:0 Timo Melms (8.), 1:1 Hannes Buchold (20.), 2:1 Wayne Odhiambo Beti (24.), 3:1 Timo Melms (40.), 4:1 Marek Rosplesch (65.), 4:2 Mischa Hahne (81.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 55