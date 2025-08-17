Für den Gastgeber Roter Stern Sudenburg endete das Spiel gegen die Union 1861 Schönebeck am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einer 5:5 (2:2)-Punkteteilung.

Nach 15 Minuten schoss Lukas Helmel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Hassan Abdi Abdiwahaab den Ball ins Netz (30.).

Unentschieden. Die Schönebecker revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Lukas Helmel schoss und traf in der 40. Spielminute noch einmal. Die Berliner blieben ihnen auf den Fersen. Yannik Elze traf in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (48.). Es wollte den Sternern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Tristan Schöne versenkte den Ball in der 68. Minute. 3:3. Der Roter Stern Sudenburg e.V. konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Mit einem Doppelpack von . Es wollte den Sternern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Helmel versenkte den Ball in der 88. Minute noch einmal. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die Union 1861 Schönebeck e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:4 für den Roter Stern Sudenburg.

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Nur fünf Minuten später konnte Philipp Maurice Schulze (Schönebeck) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Schönebeck erlangen (90.+3). Die Berliner sind auf Platz vier gerutscht.

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Abdiwahaab, Moukadamou, Richter, Alkhalaf, Zen Al Abeden, Fasou, Thapa, Elze, Aaraj

Union 1861 Schönebeck: – Lohre, Böhm, Schulze, Boese, Wölfer, Staufenbiel, Meinecke, Helmel, Tromski, Schöne

Tore: 0:1 Lukas Helmel (15.), 1:1 Hassan Abdi Abdiwahaab (30.), 1:2 Lukas Helmel (40.), 2:2 Yannik Elze (45.+1), 3:2 (48.), 3:3 Tristan Schöne (68.), 4:3 (85.), 5:3 (87.), 5:4 Lukas Helmel (88.), 5:5 Philipp Maurice Schulze (90.+3); Schiedsrichter: Carlo Sebastian Dattko (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 36