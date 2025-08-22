Der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode glückte es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II, die JSG Wernigerode mit 4:1 (3:1) zu besiegen. 55 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Schon kurz nach Spielstart schoss Timo Melms das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Hannes Buchold (20.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (24.). Die Partie blieb spannend. Timo Melms (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) traf in Minute 40. Marek Rosplesch traf für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (65). Spielstand 4:1 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Mischa Hahne, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (81.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 90 handelte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – JSG Wernigerode

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Fischer, Meyer, Jackisch (62. Hartrampf), Melms (79. Pathak), Nowak, Gabriel, Beti, Rosplesch, Mahring, Ziesing (77. Schiersch)

JSG Wernigerode: Berger – Stechhahn (25. Koch), Freystein, Hahne, Buchold, Wypior, Turk (58. Koch), Stechhahn (25. Deunert), Schulz (75. Asemerom), Dübner, Beck

Tore: 1:0 Timo Melms (8.), 1:1 Hannes Buchold (20.), 2:1 Wayne Odhiambo Beti (24.), 3:1 Timo Melms (40.), 4:1 Marek Rosplesch (65.), 4:2 Mischa Hahne (81.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 55