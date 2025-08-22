Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt vor 35 Zuschauern gegen die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg mit einem souveränen 6:0 (1:0) durch.

Oschersleben/MTU. Die Oscherslebener haben am Freitag dem Gegner aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg souveräne sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:0 (1:0) gingen sie vom Platz.

Noel Herbst (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Hadmersleben noch einen drauf: In Minute 52 wurde ein weiteres Tor durch Benjamin Welz erzielt.

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt führt mit 2:0 – Minute 52

Der Siegeszug der Oscherslebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer David Hinz im gegnerischen Tor. Kimi Benjamin Grüneberg traf in Minute 65, Noah Maximilian Jülich in Minute 70 und Welz in Minute 78. Spielstand 5:0 für die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Grüneberg den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 6:0 ausbaute (82.). Damit war der Triumph der Oscherslebener gesichert. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Manegold – Jülich, Welz, Neumann, Kegel, Ilse, Herbst, Wolff, Fischer, Grüneberg, Räke

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Schmidt, Schmidt, Abel, Busch, Munzke, Parete, Knochen, Zelle, Abel, Schipp

Tore: 1:0 Noel Herbst (10.), 2:0 Benjamin Welz (52.), 3:0 Kimi Benjamin Grüneberg (65.), 4:0 Noah Maximilian Jülich (70.), 5:0 Benjamin Welz (78.), 6:0 Kimi Benjamin Grüneberg (82.); Schiedsrichter: Stefan Knorr (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 35