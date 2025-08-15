Einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den SV Lok Aschersleben fuhr die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II ein.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Im Spiel zwischen Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und Aschersleben am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Hagen Kitzmann vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Brendan Block das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (43.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Fabian Christian Schmidt (57.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg Kopf an Kopf mit SV Lok Aschersleben – 1:1 in Minute 57

In der Nachspielzeit nutzte die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Schmidt (Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Ilsenburger Mannschaft erzielen (90.+1). Die Gegner vom SV Lok Aschersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SV Lok Aschersleben

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – R. F. Abel, Zelle (37. N. Schmidt), Mai (39. Parete), Busch, L. Abel (46. Ahrends), Knochen (59. Strauchmann), Riemenschneider, Munzke (75. Henk), Schipp, F. C. Schmidt

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Block, Stopin, Breyer, Ivanchenko, Böckler, Gurr, Ivanchenko (40. Fricke), Scherf, Göring, Miroshnichenko

Tore: 0:1 Brendan Block (43.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (57.), 2:1 Fabian Christian Schmidt (90.+1); Schiedsrichter: Tim Benedikt Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 45