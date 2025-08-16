Die SG Wippertal (flex) hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie gegen die Turbine Halle II mit 1:3 (0:1).

Mansfeld/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Tino Fiedler mit 1:3 (0:1) gegen Halle eine Niederlage eingestehen müssen.

Pius Kerscher (Turbine Halle II) netzte 19 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Julius Randhahn der Torschütze (55.).

In der 75. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die Turbine Halle II steckte zweimal Gelb ein. Die SG Wippertal e.V. (flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tino Fiedler. Unentschieden. Halles Tim Natusch konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (87.). Die Mansfelder sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Turbine Halle II

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Porth, Kaiser (84. Hedlich), Sturm (72. Thomas), Apelt, Randhahn, Gießler, Kindeleit, Schinke, Vondran (87. Klötzer), Heidler

Turbine Halle II: Frehse – Herz (46. Nwancha), Neumann, Förster, Nwanevu, Kerscher, Heidelberger, Dichtl, Hildebrandt, Zaeske, Natusch

Tore: 0:1 Pius Kerscher (19.), 1:1 Julius Randhahn (55.), 1:2 Tim Natusch (84.), 1:3 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (87.); Schiedsrichter: Rainer Burow (Sangerhausen); Zuschauer: 40