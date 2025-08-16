Ergebnis 1. Spieltag 1:3 – SG Wippertal (flex) verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen Turbine Halle II
Die SG Wippertal (flex) hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie gegen die Turbine Halle II mit 1:3 (0:1).
Mansfeld/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Tino Fiedler mit 1:3 (0:1) gegen Halle eine Niederlage eingestehen müssen.
Pius Kerscher (Turbine Halle II) netzte 19 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Julius Randhahn der Torschütze (55.).
1:1 für SG Wippertal (flex) und Turbine Halle II – Minute 55
In der 75. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die Turbine Halle II steckte zweimal Gelb ein. Die SG Wippertal e.V. (flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tino Fiedler. Unentschieden. Halles Tim Natusch konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Mansfeld
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI
- Spieltag: 1
Nach wenigen Momenten gelang es Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (87.). Die Mansfelder sind auf Platz zwölf gerutscht.
Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Turbine Halle II
SG Wippertal (flex): Danielzyk – Porth, Kaiser (84. Hedlich), Sturm (72. Thomas), Apelt, Randhahn, Gießler, Kindeleit, Schinke, Vondran (87. Klötzer), Heidler
Turbine Halle II: Frehse – Herz (46. Nwancha), Neumann, Förster, Nwanevu, Kerscher, Heidelberger, Dichtl, Hildebrandt, Zaeske, Natusch
Tore: 0:1 Pius Kerscher (19.), 1:1 Julius Randhahn (55.), 1:2 Tim Natusch (84.), 1:3 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (87.); Schiedsrichter: Rainer Burow (Sangerhausen); Zuschauer: 40