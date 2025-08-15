Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg sicherte sich am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den SV Lok Aschersleben.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Im Spiel zwischen Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und Aschersleben am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Sieg für das Team aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Hagen Kitzmann am Ende der ersten Halbzeit, als Brendan Block für Aschersleben traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 43 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Ascherslebener konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Fabian Christian Schmidt der Torschütze (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Minute 57 SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und SV Lok Aschersleben im Gleichstand – 1:1

In der Nachspielzeit nutzte die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Schmidt (Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Ilsenburger Mannschaft erzielen (90.+1). Die Gegner vom SV Lok Aschersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Ilsenburger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SV Lok Aschersleben

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – Mai (39. Parete), Zelle (37. N. Schmidt), L. Abel (46. Ahrends), Knochen (59. Strauchmann), F. C. Schmidt, Busch, R. F. Abel, Schipp, Riemenschneider, Munzke (75. Henk)

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Scherf, Ivanchenko, Miroshnichenko, Block, Stopin, Breyer, Göring, Gurr, Ivanchenko (40. Fricke), Böckler

Tore: 0:1 Brendan Block (43.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (57.), 2:1 Fabian Christian Schmidt (90.+1); Schiedsrichter: Tim Benedikt Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 45