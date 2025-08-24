Dem SV Einheit Bernburg glückte es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II, die SG Sargstedt / Germania HBS II mit 5:3 (4:1) zu besiegen. 50 Zuschauer waren live dabei.

Bernburg/MTU. Der SV Einheit Bernburg und die SG Sargstedt / Germania HBS II haben sich am Sonntag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 5:3 (4:1).

Kevin Herbst traf für die SG Sargstedt / Germania HBS II in Minute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Halberstädter konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Tyler Kumbu der Torschütze (21.).

SV Einheit Bernburg und SG Sargstedt / Germania HBS II – 1:1 in Minute 21

Es stand Unentschieden. Der SV Einheit Bernburg e.V. konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Linus Rothmann schoss und traf in der 29. Minute, gefolgt von Denis Connor Hein und Yves Jason Krug (33., 36.). Die Halberstädter blieben ihnen auf den Fersen. Alexander Michl versenkte den Ball in Minute 46. Eine wirkliche Gefahr stellte das für die Bernburger aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Hein traf in Minute 61 noch einmal. Spielstand 5:2 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Nach wenigen Momenten gelang es Linus Gebauer, den Ball ins Netz zu befördern (62.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Gegner von der SG Sargstedt / Germania HBS II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Einheit Bernburg hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Einheit Bernburg: Malz – Kommritz, Kohl, Kumbu, Rothmann, Zavatta, Münzer, Köhler, Kersten, Krug, Lorenz

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Holstein, Hotopp, Henning, Camara, Roßmann, Richter, Michl, Herbst, Natow, Hartmann

Tore: 0:1 Kevin Herbst (12.), 1:1 Tyler Kumbu (21.), 2:1 Linus Rothmann (29.), 3:1 Denis Connor Hein (33.), 4:1 Yves Jason Krug (36.), 4:2 Alexander Michl (46.), 5:2 Denis Connor Hein (61.), 5:3 Linus Gebauer (62.); Schiedsrichter: Julian Leidel (Nienburg); Zuschauer: 50