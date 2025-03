Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem unfassbaren 9:1 (5:0) fegte das Team des SV Einheit Bernburg den SV Stahl Thale am Sonntag vom Spielfeld.

Plötzkau/MTU. 9:1 (5:0) in Bernburg: Ganze neun Bälle hat die Mannschaft von Denny Künstner-Lehmann, der SV Einheit Bernburg, am Sonntag im Tor der Gäste aus Thale untergebracht.

Torben Kathe (SV Einheit Bernburg e.V.) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bernburger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Florian Hellmann der Torschütze (6.).

Minute 6: SV Einheit Bernburg baut Führung auf 2:0 aus

Dann verbuchten die Bernburger einen weiteren Erfolg. Florian Hellmann verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (30., 38., 39., 57., 62., 78.). Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Bernburger den Ball in der 81. Minute unglücklich ins eigene Tor. In der Spielminute 27 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Stahl Thale e.V. steckte einmal Gelb ein. Spielstand 8:1 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.03.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Kathe den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (85.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Bernburger aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – SV Stahl Thale

SV Einheit Bernburg: Kaufmann – Doley, Kathe, Richter, Kupka, Hellmann, Wenzel, Lill, Schaaf

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Maurer, Heuer, Eichmann, Rathaj, Quasthoff, Olaru, Bleck, Ilgeroth

Tore: 1:0 Torben Kathe (4.), 2:0 Florian Hellmann (6.), 3:0 Florian Hellmann (30.), 4:0 Leon Doley (38.), 5:0 Leon Doley (39.), 6:0 Lucas Henze (57.), 7:0 Leon Doley (62.), 8:0 Tyler Wenzel (78.), 8:1 Luke Fromme (81.), 9:1 Torben Kathe (85.); Schiedsrichter: Julian Leidel (Nienburg); Zuschauer: 30