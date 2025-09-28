Für den SV Einheit Bernburg endete der 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Plötzkau 1921 mit 1:2 (1:0).

Bernburg/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Bernburg eine Niederlage gegen den SV Plötzkau 1921 hinnehmen. 1:2 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Die Gäste aus Plötzkau mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball 24 Minuten nach Spielstart von Nils Küstermann ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Bernburgern eine unerwartete Führung ein. Das zweite Tor konnten die Plötzkauer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Leon Fischer den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

Minute 48 SV Einheit Bernburg gleichauf mit SV Plötzkau 1921 – 1:1

19 Minuten nach der Pause konnte Fischer (Plötzkau) den Ball erneut über die Linie bringen (64.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Plötzkau 1921 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – SV Plötzkau 1921

SV Einheit Bernburg: Malz – Krug, Rothmann (78. Letz), Münzer (64. Fleck), Kersten, Schaaf, Scheffler (78. Börnicke), Kühne (71. Desivojevic), Kommritz, Kohl, Lorenz

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fricke, Popp, Querfurt, Beck, Küstermann (37. Fleck), Fromme (24. Bartel), Gelbke, Weise, Fischer (71. Braune), Meißner (46. Landgraf)

Tore: 1:0 Nils Küstermann (24.), 1:1 Leon Fischer (48.), 1:2 Leon Fischer (64.); Schiedsrichter: Torsten Meiners (Hecklingen); Zuschauer: 85