In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II kassierte der SV Lok Aschersleben am Wochenende eine üble Pleite gegen den Nienburg und ging 2:8 (0:5) vom Platz.

Gleich nach dem Anstoß schoss Julien Dean Rosenberger das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Die Nienburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 30 wurde das zweite Tor durch Oskar Heinrich Skibbe erzielt.

Dann konnte Nienburg noch einen Erfolg verbuchen. Joey Ziebell verschaffte seinem Team drei weitere Tore (34., 38., 40.). Aschersleben legte nochmal vor. Mit einem Doppelpack von Kyrylo Stopin holte der SV Lok Aschersleben e.V. auf. Der Nienburg ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Mit einem Doppelpack von Lukas Lorenz erlangte der Nienburg einen kaum einholbaren Vorsprung. Spielstand 7:2 für den Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Dean Haisch den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:8 erweiterte (90.). Damit war der Sieg der Nienburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – Nienburg

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Miroshnichenko, Gurr, Stemmler (46. Fricke), Stopin, Y. Ivanchenko (30. Thon), Breyer, Göring, Böckler, Z. Ivanchenko, Block

Nienburg: Lenz – Unser (46. Kasties), Skibbe, Rückriem, Ziebell (84. Luckau), Rosenberger, Stöhr, Schielke (30. Kinzelt), Haisch, Lorenz, Brett (46. Kahlo)

Tore: 0:1 Julien Dean Rosenberger (8.), 0:2 Oskar Heinrich Skibbe (30.), 0:3 Joey Ziebell (34.), 0:4 Julien Dean Rosenberger (38.), 0:5 Julien Dean Rosenberger (40.), 1:5 Kyrylo Stopin (52.), 2:5 Kyrylo Stopin (78.), 2:6 Lukas Lorenz (84.), 2:7 Lukas Lorenz (89.), 2:8 Dean Haisch (90.); Schiedsrichter: Leon Rohne (Nachterstedt); Zuschauer: 48