Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem unrühmlichen Endstand von 1:7 (1:2) verließ der SV Lok Aschersleben am Freitag den LokplatzPl.2. Der SV Einheit Bernburg fuhr siegreich nach Hause.

Aschersleben/MTU. Die 50 Beobachter auf dem LokplatzPl.2 haben am Freitag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Lok Aschersleben ein ernüchterndes 1:7 (1:2) einstecken musste.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Linus Rothmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Rothmann den Ball ins Netz (14.).

SV Lok Aschersleben liegt 0:2 zurück – Minute 14

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Bernburger den Ball in der 22. Minute unglücklich ins eigene Tor. Eine echte Bedrohung stellte das für die Bernburger aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Bennit Kommritz verschaffte seinem Team vier weitere Tore (47., 59., 73., 77.). Spielstand 6:1 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte William Kohl (Bernburg) den Ball über die Linie bringen (85.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – SV Einheit Bernburg

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Scherf, Thon (77. Fricke), Stopin (67. Stemmler), Göring, Z. Ivanchenko, Gurr, Miroshnichenko, Lehmann (58. Y. Ivanchenko), Block, Breyer

SV Einheit Bernburg: Malz – Kühne, Kohl, Kumbu, Krug (77. Wolf), Fleck, Münzer (77. Lampe), Scheffler (46. Kommritz), Desivojevic, Lorenz, Rothmann

Tore: 0:1 Linus Rothmann (9.), 0:2 Linus Rothmann (14.), 1:2 Rocco Scheffler (22.), 1:3 Bennit Kommritz (47.), 1:4 Tyler Kumbu (59.), 1:5 Tyler Kumbu (73.), 1:6 Tyler Kumbu (77.), 1:7 William Kohl (85.); Schiedsrichter: Torsten Meiners (Hecklingen); Zuschauer: 50