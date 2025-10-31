In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II kassierte der SV Lok Aschersleben am Wochenende eine üble Pleite gegen den SV Einheit Bernburg und ging 1:7 (1:2) vom Platz.

Aschersleben/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft um Kristian Willecke hat am Freitag vor 50 Zuschauern auf dem LokplatzPl.2 ganze sieben Bälle kassiert. Das Spiel endete 1:7 (1:2).

Gleich nach dem Anstoß schoss Linus Rothmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.). Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Rothmann (14.) erzielt wurde.

14. Minute: SV Lok Aschersleben mit 0:2 im Rückstand

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Bernburger den Ball in der 22. Minute unglücklich ins eigene Tor. Eine wirkliche Gefahr erwuchs den Bernburgern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Bennit Kommritz verschaffte seinem Team vier weitere Tore (47., 59., 73., 77.). Spielstand 6:1 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es William Kohl, den Ball ins Netz zu befördern (85.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – SV Einheit Bernburg

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Scherf, Göring, Miroshnichenko, Stopin (67. Stemmler), Breyer, Thon (77. Fricke), Gurr, Lehmann (58. Y. Ivanchenko), Block, Z. Ivanchenko

SV Einheit Bernburg: Malz – Kühne, Krug (77. Wolf), Münzer (77. Lampe), Fleck, Scheffler (46. Kommritz), Desivojevic, Kumbu, Kohl, Rothmann, Lorenz

Tore: 0:1 Linus Rothmann (9.), 0:2 Linus Rothmann (14.), 1:2 Rocco Scheffler (22.), 1:3 Bennit Kommritz (47.), 1:4 Tyler Kumbu (59.), 1:5 Tyler Kumbu (73.), 1:6 Tyler Kumbu (77.), 1:7 William Kohl (85.); Schiedsrichter: Torsten Meiners (Hecklingen); Zuschauer: 50